Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildi - MANİSA

Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildi - MANİSA

- Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın Nevin Y.'nin cenazesi - Cenaze töreninden görüntüler - Nevin Nilitaş'ın ağabeyi Ahmet Akgül'den görüntü - Cenaze namazı - Cenazenin taşınması Manisa 'da eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Nevin Nilitaş'ın (31) cenazesi toprağa verildi.
Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Nilitaş'ın cenazesi, Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi'ndeki Seyitahmet Camisi'ne getirildi.
Üzerinde yazması ve bir demet çiçeğin yer aldığı Nilitaş'ın cenazesi burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe yeni mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine Nilitaş'ın ağabeyi Ahmet Akgül, yakınları ve komşuları katıldı.
- Cinayet nedeni "kıskançlık"Akhisar'ın Reşatbey Mahallesi'nde yaşayan çift, "kıskançlık" nedeniyle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Alpaslan Nilitaş, evdeki ruhsatsız tüfekle eşini başından vurmuş, Nevin Nilitaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.Nevin Nilitaş'ın zanlı ile 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı, ilk eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sorgusunda eşiyle "kıskançlık" nedeniyle tartıştığını iddia eden Alpaslan Nilitaş, adliyeye sevk edildi.Zanlının 26 Eylül'de eşi Nevin Nilitaş ile birlikte olduğu bir fotoğrafı "Her şeyden vazgeçerim ama her şeyimden vazgeçmem" notunu yazarak sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Sosyal Medya Cenaze Cenaze Namazı Kıskançlık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı