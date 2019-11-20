Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildi - MANİSA
- Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın Nevin Y.'nin cenazesi - Cenaze töreninden görüntüler - Nevin Nilitaş'ın ağabeyi Ahmet Akgül'den görüntü - Cenaze namazı - Cenazenin taşınması Manisa 'da eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadının cenazesi toprağa verildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Nevin Nilitaş'ın (31) cenazesi toprağa verildi. Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Nilitaş'ın cenazesi, Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi'ndeki Seyitahmet Camisi'ne getirildi. Üzerinde yazması ve bir demet çiçeğin yer aldığı Nilitaş'ın cenazesi burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe yeni mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine Nilitaş'ın ağabeyi Ahmet Akgül, yakınları ve komşuları katıldı. - Cinayet nedeni "kıskançlık"Akhisar'ın Reşatbey Mahallesi'nde yaşayan çift, "kıskançlık" nedeniyle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Alpaslan Nilitaş, evdeki ruhsatsız tüfekle eşini başından vurmuş, Nevin Nilitaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.Nevin Nilitaş'ın zanlı ile 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı, ilk eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sorgusunda eşiyle "kıskançlık" nedeniyle tartıştığını iddia eden Alpaslan Nilitaş, adliyeye sevk edildi.Zanlının 26 Eylül'de eşi Nevin Nilitaş ile birlikte olduğu bir fotoğrafı "Her şeyden vazgeçerim ama her şeyimden vazgeçmem" notunu yazarak sosyal medyada paylaştığı görüldü.
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