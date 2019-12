Eşi, kuzeni tarafından öldürülen Merve Nur Baş, cinayet gününü anlattı

-arşiv görüntüler



( ANTALYA )- Beni arayıp ‘Ailenden birisinin leşini önüne sermemi istemiyorsan aşağıya in yoksa ben yukarı çıkacağım" dedi- “Evliliğimizin 10. Gününde uyuşturucu için altınları sattı” ANTALYA



- Manavgat Kavaklı Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşi Deniz Baş’ın öldürülmesinin ardından gözaltına alınan ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Merve Nur Baş, evliliklerinin 10. Gününde eşinin araba almak bahanesiyle altınları bozdurup uyuşturucu aldığını, her şeyin o gün başladığını söyledi.



Olay günü annesinin de telefon faturası yatırmak üzere evden ayrılmasının ardından telefonla eşinin kendisini aradığını ve ‘ailenden birisinin leşini önüne sermemi istemiyorsan aşağıya in yoksa ben yukarı çıkacağım. ' dediğini söyleyen baş, Evde tek başınasın biliyorum’ dedi.

Bende korkuyla evde temizlik yaptığım kıyafetimi bile değiştirmeden aşağıya indim. Tam yanına vardığımda arkamdan silah sesini duydum. Gece bizde kalan amcamın oğlu korkutmak için elindeki tüfekle havaya ateş etmek isterken araca ateş etti. Araba duvara çarpıp durdu. Amcamın oğlu korkuyla tüfeği bana verip kaçtı. Polis beni gözaltına aldı. Ben baştan beri suçsuz olduğumu iddia ettim. Adalet yerini buldu ve çocuklarımın yanına döndüm” şeklinde konuştu.

“Sürekli dayak yediğim için oğlumuz 6.5 aylık dünyaya geldi." Eşinin sürekli kendisini dövdüğünü, defalarca ailesine sığındığını iddia eden Merve Nur Baş “Sürekli dayak yediğim için oğlumuz 6.5 aylık dünyaya geldi. Doğumun ardından hastanede beni döverek ‘hemen kalkacaksın ve eve gideceğiz’ dedi.

Darp izlerini doktorlar da gördü” diye konuştu.

Olay günü uzaklaştırması olan eşinin sürekli tehdit ve şantaj yaptığını belirten Merve Nur Baş, “babamın yolunu kesip önünde şişe kırdı. Aşağıya inmediğim taktirde babamı ve kardeşimi öldüreceğini söyledi.



Bende uzaklaştırma aldırmak amacıyla görüntüsünü çekmek için indim. Kuzenimin böyle bir şeye kalkışacağını bilmiyordum” dedi.

3 Aralık Salı günü, Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde bir süredir ayrı yaşadığı eşi Deniz Baş'ın (28) öldürülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan Merve Nur Baş (24), 4 yıldır cehennem eziyeti çektiğini belirterek “Evliliğimiz mutlu bir şekilde başladı.

Ne var ki daha 10. Gün araba almak bahanesiyle düğünde takılan bilezikleri ve altınları bozdurdu. Bilezikler araba yerine uyuşturucuya gitti. Kısa süre sonra evimizde dayak başladı.

Dayanamadığım zamanlarda anne-babama sığındım. Bir şekilde beni kandırarak eve dönmeye ikna ediyordu. Bazen de babamı ve kardeşimi öldüreceğini söylüyor bende olayların büyümemesi için evimize geri dönüyordum. Yediğim dayaklar yüzünden oğlumu 6.5 aylık olarak dünyaya getirdim. Yediğim dayaklardan dolayı moraran yerlerime doğum yaptıran doktorlar şahittir” dedi.

Polis ve Jandarmada onlarca dilekçem var Yediği dayaklar ve tehditler nedeniyle ilk olarak oturdukları Sarılar Mahallesinde Jandarmaya, daha sonra ise Polise çok sayıda dilekçe verdiğini belirten Merve Baş “Ne yazık ki bu şikayetlerimin ardından uzaklaştırma aldırmaktan ileri gidemedik. Dayanaçak gücüm kalmayınca hiç dönmemek üzere baba evine sığındım. Onlar her zaman benim yanımda olmaya devam etti. Ama burada da sürekli tehdit ve şantaja maruz kaldım. Evin kapısını kırıp içeriye girdi ve dayağı sürdürdü” dedi.

