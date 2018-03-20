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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Eshab-ı Kehf gönül elçilerinden Mehmetçiğe destek

Eshab-ı Kehf gönül elçilerinden Mehmetçiğe destek

Eshab-ı kehf gönül elçileri

Riva Gönül Elçileri 

-Gönül elçisi röp
-Ozanların söylediği türküler
-Dua edilmesi
-Genel ve detaylar

( HATAY -ÖZEL) HATAY

- Eshab-ı Kehf gönül elçileri, Hatay’ın Hassa ilçesine gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na desteğini gösterdi. Milattan Sonra 2. yüzyıl başlarında putlara tapmayı reddeden 7 gencin Eshab-ı Kehf mağarasına sığınarak 309 yıl uyudukları rivayetini yaşatan Eshab-ı Kehf gönül elçileri, Hatay’ın Hassa ilçesine gelerek Mehmetçiğe destek verdi. Geçmiş dönem kıyafetleriyle sınır hattına gelen grup, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına desteğini gösterdi. Ashab-ı Kehf gönül elçileriyle birlikte bölgeye gelen ozanlar da söyledikleri türkülerle Afrin’in terör örgütlerinden kurtuluşunu kutladı. Şehitler ve cephede mücadele veren Mehmetçik için dualar edildi. Grup adına konuşan Eshab- Kehf gönül elçisi, “Afrin’e destek amaçlı geldik. Gelişimiz de uğurlu geldi. Afrin düştü. Müjdeler olsun” dedi.

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