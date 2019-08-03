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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
ESER’de hasat zamanı

ESER’de hasat zamanı

çocuklardan görüntü

Buzdolabı Psikoloji Çalışan Çocuklar Gübre Hobi Bahçesi 

-bahçe
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ESER’in (Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi) özel çocukları, hobi bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerin ilk hasadını yaptı. ESER, özel çocukları için onları sosyal yaşama kazandırma ve özgüvenlerini artırma adına birçok etkinliğe imza atıyor. Bu önemli etkinliklerin arasında ESER'in bahçesinde kurulan özel “Hobi Bahçesi” de yer alıyor. Ektiler, suladılar ve topladılar Çocukların sosyalleşmesi, toprakla iç içe olup enerjilerini atması, sebze ve meyveleri tanıması, bedensel ve psikolojik olarak motive olmaları amaçlanan bahçede; domates, salatalık, fasulye, biber, patlıcan, kara lahana, bal kabağı, çilek gibi birçok ürün yetiştiriliyor. Toprağa tohumların ekiminden sulamasına, bakımından hasadına kadar ürünlerin yetiştirilmesinde emek veren çocuklar ilk hasatlarını topladılar. Hobi bahçesinde yetişen biber, domates, kabak ve salatalıkları toplayan çocuklar büyük bir mutluluk yaşadılar. "Çocuklar bir ürünün yetişmesinin her anına tanık oluyorlar” ESER'in hobi bahçesinde aktif olarak çalışan çocukların toprakla uğraşmaktan büyük keyif aldıklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Ednan Uğurlu, “Kış döneminde başlayan bir hazırlığın ilk meyvelerini almaya başladık. Çocuklarla birlikte toprağımızı işledik, tohumlarımızı attık ve ilk ürünlerimizi çocuklarımızla birlikte topladık. Şehir ortamında birçok çocuk sebze ve meyveleri pazarda veya evinin buzdolabında görürken bizim çocuklarımız ise tohumun toprağa düşmesinden, filizlenmesine ve meyvesini vermesine kadar her aşamasına bire bir tanık oluyorlar” diyor. "Islah edilmemiş tohum kullanıyoruz” Hobi bahçesinde hiçbir şekilde suni gübre ve ilaç kullanmadıklarını, tüm ürünlerin organik olduğunu sözlerine ekleyen Uğurlu, “Bahçemizde ıslah edilmemiş tohumlar kullanıyoruz. Velilerimiz sağ olsunlar bu konuda bize çok yardımcı oluyorlar. Köylerinden ve memleketlerinden tohum getirip bize veriyorlar. Biz de onları burada çocuklarla birlikte yetiştirmeye çalışıyoruz. Ektikleri tohumların filizlenmesi, emek verdikleri bir şeyin hayat bulduğunu görmek onları inanılmaz mutlu ediyor. Toprakla uğraşmak onlara terapi gibi geliyor. Topladığımız ürünlerin ise burada salatasını yapıp hep birlikte yiyoruz. Eve götürmek isteyen çocuklarımız olursa, ona da izin veriyoruz” açıklamasını yapıyor.
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