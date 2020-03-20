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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’taki fabrika yangını havadan görüntülendi

Esenyurt’taki fabrika yangını havadan görüntülendi

Yangından görüntü

Fabrika Yangını Polis Fabrika Kimya 

-Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Esenyurt Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı kimyasal boya ve plastik ürünler fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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