Esenyurt'ta taksiler ve dolmuşlar böyle dezenfekte edildi

-Araçların dezenfekte edilmesi detay

-Vatandaşlar röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen istasyonu kurdu. Minibüs ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra tüm kamu araçları hijyen istasyonuna gelerek beklemeden araçlarını dezenfekte ettirebilecek. Esenyurt Belediyesi ekipleri korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplu ulaşım araçları da dezenfekte ediliyor. Bu kapsam da hijyen istasyonları kuruldu. Sürücüler hijyen istasyonlarına gelerek beklemeden araçlarını dezenfekte ettirebilecek. Sürücüler hijyen istasyonlarından memnuniyetini dile getirirken dezenfekte çalışmaları aralıksız devam edecek. Hijyen istasyonundan memnun kalan vatandaşlar, hizmetten ötürü Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.



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