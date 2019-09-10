Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklet çekildi

Esenyurt’ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklet çekildi

Genel görüntüler

Polis İlginç Görüntü Trol 

-Araçların durdurması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayan çok sayıda motosiklet çekici yardımı ile otoparka çekildi. Esenyurt genelinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Motosikletli vatandaşların kask kullanım kuralı başta olmak üzere evrakları da kontrol edildi. Olası kazalarda yaralanmaların önüne geçmek için önem arz eden uygulamada çok sayıda motosiklete el konuldu. Cezası kesilen motosikletler otoparka çekildi. Çekici üstündeki motosikletler ilginç görüntü oluşturuldu.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı