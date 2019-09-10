Esenyurt’ta şok trafik uygulaması, çok sayıda motosiklet çekildi

-Araçların durdurması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, ilçe genelinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada kurallara uymayan çok sayıda motosiklet çekici yardımı ile otoparka çekildi. Esenyurt genelinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Motosikletli vatandaşların kask kullanım kuralı başta olmak üzere evrakları da kontrol edildi. Olası kazalarda yaralanmaların önüne geçmek için önem arz eden uygulamada çok sayıda motosiklete el konuldu. Cezası kesilen motosikletler otoparka çekildi. Çekici üstündeki motosikletler ilginç görüntü oluşturuldu.

