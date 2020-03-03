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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta şehitler için mevlid-i şerif okutuldu

Esenyurt’ta şehitler için mevlid-i şerif okutuldu

Cami içinden görüntüler

Şehit Hain Saldırı İdlib Rejim Saldırı 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi tarafından, İdlib’de Esed rejiminin hain saldırısında şehit olan 34 asker için mevlid-i şerif okutuldu. İdlib’te geçtiğimiz Perşembe günü Esed rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 34 asker ve tüm şehitler için Esenyurt Cumhuriyet meydanında bulunan Merkez Camii’nde akşam namazından sonra mevlid-i şerif okutuldu. Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen mevlid programına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan programda devam eden Bahar Kalkanı Operasyonunda görev alan askerler için de dualar edildi. Program sonrasında ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt katılımcılara lokum ikramında bulundu.
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