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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt'ta pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atlayan kahraman kuyumcu konuştu

Esenyurt'ta pompalı tüfekli soyguncuların üzerine atlayan kahraman kuyumcu konuştu

Kuyumcudan görüntü

Dedektif Soygun Akalan Pompalı Tüfek Irak 

-Alınan röportaj
-Kendisine yardımcı olan kuaförün el sıkışması
-Olayın arşivi

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’da dün akşam saatlerinde dükkanını soymaya çalışan pompalı tüfekli soyguncuları tek başına alt eden kahraman kuyumcu yaşanan o anları anlattı. Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta bulunan bir kuyumcuda meydana gelmişti. Kar maskeli pompalı tüfekli 2 soyguncu Hulusi Turgut isimli kuyumcunun dükkanına girmişti. Soygun yapmak isteyen şüphelilerin üzerine atlayarak müdahale eden Turgut, yaşanan o anları anlattı. Turgut dükkanı kapatırken 2 şüphelinin içeriye girdiğini ifade ederek, “Kapatmak üzereydim. Kar maskeli 2 kişi içeri girdi. Girer girmez yat yere dedi.
Sakin olun falan dedim bende. Panik butonuna basmak aklıma geldi. O arada onlara tamam sakin olun diyerek yavaş dedim. Yat yere vururum dediler. O arada silahlarını hafif aşağıya doğru eğik olduğunu görünce Ben de onların üzerine atladım. Sonra dışarı atladım. Sonra yere düştük onlarla beraber ben silahı da çocuğu da bırakmadım. Silahı tekrar eline aldım. Esnaflar da geldiler. Parmağım ya dışarıda ya da buradaki boğuşmada çatladı” dedi.
Maddi olarak da bir zararının olmadığını ifade eden Kuyumcu Turgut’u soymaya çalışan şüpheli soyguncular ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Öte yandan Turgut soyguncuların yakalamasından yardımcı olan erkek kuaförüne ise teşekkür etti. (Md- ÖY-
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