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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta özel güvenlik terörü kamerada

Esenyurt’ta özel güvenlik terörü kamerada

Yaralının taşınması

Özel Güvenlik Kamusal Alan Muhabir Sağlık Ekipleri Objektif 

-Güvenlikçilerin kameraya saldırması
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- AVM Otoparkı’nda motosiklete çarpan genç ağır yaralandı- AVM’nin özel güvenlik görevlileri İhlas Haber Ajansı ekibine saldırdı İSTANBUL

- Esenyurt’ta bulunan bir Alışveriş Merkezi (AVM)’nin otoparkında yaşanan kazada motosikletli genç ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı cadde üzerinde görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı

Muhabiri’ne ise özel güvenlik görevlileri saldırdı. Özel güvenlik şefi muhabire “Kameranı kırarım” diyerek tehditte bulunurken yaşananlar kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Deniz Gezmiş Caddesi üzerinde bulunan bir Alışveriş Merkezi’nin (AVM)otoparkında yaşandı. Kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan bir genç AVM otoparkında başka bir araç ile karıştığı kaza sonrasında ağır yaralandı. Yaralanan genç için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada olay yerine kazayı haberleştirmek için giden İhlas Haber Ajanı

muhabirinin üzerine yürüdü. “Kameranı kırarım” Yaralanan gencin otoparktan çıkarılıp ambulansa konuluşunu görüntüleyen İHA muhabirinin üzerine yürüyen güvenlik görevlileri tehditler savurmaya başladı.
İHA Muhabirinin cadde üzerinde ‘kamusal alan’ olduğunu hatırlatmasına rağmen özel güvenlik görevlilerinin şefi olduğu değerlendiren kişi, “Kameranı kırarım burada bu kadar kişiyiz” diyerek kameranın objektifini eliyle kapatıp tehditler savurdu. Ağır yaralanan gencin hayati tehlikesi olduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken Alışveriş Merkezi’nin özel güvenlik görevlilerinin terör estirdiği anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
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