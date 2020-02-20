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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil bir kadın ve çocuğu böyle biçti

Esenyurt'ta kontrolden çıkan otomobil bir kadın ve çocuğu böyle biçti

Kaza anı

Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-kaza sonrası olay yerinden görüntüler
-detaylar
-yaralıların ambulansa taşınması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Otomobilin çarptığı kadın ile çocuk savruldu, kaldırımdakiler son anda kurtuldu- Akıllara durgunluk veren kazada, yayaların ölümden döndüğü anlar kamerada İSTANBUL

- Esenyurt’ta okuldan aldığı yeğeniyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, kontrolden çıkan hafif ticari araç çarptı. Kadın ve çocuk ağır yaralandığı kazada, kaldırımda bulunan vatandaşlar ölümden saniyelerle kurtulurken, akıllara durgunluk veren kaza anı ise kameraya yansıdı. Kaza, akşam saatlerinde Esenyurt 423 Sokak içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fahriye A. isimli kadın okul çıkışında yeğeni Evin Y.’yi alarak yoluna karşısına geçmek istedi. Bu sırada A.A., idaresindeki 34 MN 1641 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya geçidinde bulunan kadına ve yeğenine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çocuk yola savruldu, kadın ise aracın önünde kaldırıma sürüklendi Kontrolden çıkan otomobil ayın hızla kadın ve yeğenine çarparak kaldırıma doğru ilerlemeye devam etti. Kazanın şiddetiyle kadın ve çocuk farklı noktalara savruldu. Çocuk yolda havaya fırlarken, Fahriye A. ise aracın önünde kaldırıma kadar sürüklendi. Kazada Fahriye A. ve Evin Y. ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaldırımda bulunanlar ölümden son anda kurtuldu Kadın ve yeğenine çarptıktan sonra kaldırımı yönelen A.A. idaresindeki araç, kaldırımdaki vatandaşların üzerine doğru ilerledi. Yol kenarındaki bir işyerinin kapısında oturan bir kişi, üzerine gelen aracı görerek kendisini içeriye doğru atarken, kaldırımdaki başka birisi ise koşarak araçtan kurtulmaya çalıştı. Korku dolu kazanın ardından sürücü ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ölümün teğet geçtiği korkulu kaza anı kamerada Kadına ve yeğenine çarpan aracın kaldırımdaki vatandaşların üzerine gittiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın ve yeğeninin yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın çarpması sonucu savruldukları, yol kenarında bulunan bir kişinin ayaklarını kaldırdığı bir kişininde koşarak araçtan kaçmaya çalıştığı görülüyor.
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