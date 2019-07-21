Esenyurt'ta güpe gündüz kapkaç...Sokakta yürüyen kadının telefonunu böyle çaldı



- İstanbul



İstanbul Esenyurt’ta 16 yaşındaki U.K isimi bir kişi sokak üzerinde adım adım takip ettiği kadının cep telefonunu alıp kaçtı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın cep telefonunu çalma anı kameraya yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde, Güzelyurt Mahallesi 2116 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde yürüyen elleri poşetlerle dolu olan Yüksel E.isimli kadın, şüpheli bir kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Bir süre sonra şüphelinin şahıs etrafta kimsenin olmadığı fırsat bilerek kadına adım adım yaklaşmaya başladı.

Yüksel E.’nin boş bir anını yakalayan hırsız, bir anda kadının cep telefonunu çantasından alarak kaçmaya başladı.

Yüksel E, hırsızın peşinden koştu ancak hırsızı yakalayamadı. Cep telefonu çalınan kadın, karakola giderek şikayetçi oldu. Sokak üzerinde incelemelerde bulunan ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başladı.

Olay anında kayıtlı olan bir güvenlik kamerasına inceleyen ekipler zanlının kimliğini tespit etti. 16 yaşında olduğu öğrenilen U.K, düzenlenen operasyonla yakalanarak Esenyurt Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Olay anı kameralara yansıdı Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli bir kişinin elleri poşetlerle dolu olan Yüksel E., takip etmeye başlaması görülüyor. Şüpheli şahıs bir taraftan etrafı gözetlerken bir taraftan hızlı adımlarla kadına arkasından yaklaşmaya devam ediyor. Yüksel E.’nin boş bir anını yakalayan hırsız tek hamlede cep telefonunu çalarak koşmaya başladığı ve kısa sürede gözden kaybolduğu görüntülere yansıyor.

