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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt'ta elektrik kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu Video

Esenyurt'ta elektrik kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu Video

Patlamadan detay

Elektrik Direği Kamera Cep Telefonu Kaçış 

-Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta elektrik direğinde bulunan kablolardaki ardı ardına yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Korku dolu anların yaşandığı patlamalar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Depo Durağının bulunduğu bölgedeki elektrik direğinde bulunan kablolarda henüz bilinmeyen bir nedenle ardı ardına patlamalar yaşandı. Patlamalar sonucu cadde üzerine kıvılcımlar saçılırken, sokakta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaldırımda yürüyen vatandaşların sağa sola kaçıştığı patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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