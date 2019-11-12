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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta çatı yangınları - İSTANBUL

Esenyurt'ta çatı yangınları - İSTANBUL

- Yangından detaylar - Söndürme çalışmalarıEsenyurt'ta çatı yangınları - Hasara neden olan iki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta iki farklı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi 1007. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.İkici yangın ise bir saat arayla yine aynı mahallede 1033.Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.Hasara neden olan yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

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