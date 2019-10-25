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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt'ta çatı yangını - İSTANBUL

Esenyurt'ta çatı yangını - İSTANBUL

- Yangın söndürme çalışmalarıEsenyurt'ta çatı yangını - Esenyurt'ta 3 bloktan oluşan sitenin bir binasında çıkan çatı yangını, 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldüİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 1991 Sokak'taki 3 bloktan oluşan sitenin bir binasının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sitede oturan tüm binaları tedbiren boşaltan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Çatı Katı Polis Bild Sağlık Ekipleri Çatı Yangını 

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