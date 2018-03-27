Esenyurt’ta 30 adrese uyuşturucu operasyonu

-Helikopterden görüntü

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Alınan önlemler

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Helikopter destekli narkotik operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti Esenyurt’ta 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Helikopter destekli operasyonda birçok kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona helikopter, çevik kuvvet şube müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Esenyurt’ta daha önceden belirlenen 30 adrese girildi. Girilen adresler ekipler tarafından didik didik arandı. Adreslerde bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Adreslerde aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

