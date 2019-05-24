Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt Belediye binasında bıçaklı intihar girişimi İzle

Esenyurt Belediye binasında bıçaklı intihar girişimi İzle

Bina önündeki polis arabalarından görüntü

Polis İntihar Girişimi Polis Ekipleri Irak 

-Detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Esenyurt’ta evini su bastığını ileri süren bir kişi, bıçakla belediye binasına girerek intihar edeceğini söyledi.

Polisin ikna ettiği adam gözaltına alınarak ifade için karakola götürüldü. Sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi elindeki bıçakla Esenyurt Belediyesi’ne geldi. Evinin yapımı sırasında yanlış bağlantı yüzünden sürekli evine su bastığı öğrenilen adam, boğazına bıçağı dayayarak intihar etmek istediği söyledi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı şahıs yaklaşık 1 saat boyunca bıçağı elinden bırakmadı. Bir süre sonra ikna olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından otopark kapısından çıkartılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı