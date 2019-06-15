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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenlerli miniklerin erkekliğe ilk adımı şölenle kutlandı

Esenlerli miniklerin erkekliğe ilk adımı şölenle kutlandı

Sünnet şöleninden görüntü

Hastane Sünnet Şöleni 2009 Yılı 

-Başkanın konuşması
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İSTANBUL

Esenlerde erkekliğe ilk adımını atan bin çocuk düzenlenen “Sünnet Şöleni” programında buluştu. Programda konuşan eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Hastaneler ile anlaşalım sünnet ettirilmesi gereken çocuklarımıza elbiselerini verelim onlarda gitmek istedikleri zaman hastanelerde sünnetlerini olsunlar” dedi.
Esenler belediyesi bin çocuğun erkekliğe ilk adımını Esenler Dörtyol meydanda düzenlediği “Sünnet Şöleni” ile kutladı. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sünnet olan ve olacak çocuklar aileleri ile birlikte katıldı.
Bin çocuğun katıldığı etkinlikte ailelere Başkan Göksu tarafından sünnet kıyafetleri takdim edildi. Programda bazı çocuklar palyaçolar ile eğlenceli dakikalar geçirerek gülesiye oynarken, bazıları ise sahnede gözyaşlarına boğuldu. Sünnet kıyafetlerini alan aileler Esenlerde bulunun anlaşmalı hastanelere istedikleri zaman giderek çocuklarını ücretsiz sünnet ettirebilecekler. Esenler Belediyesi düzenlediği sünnet şölenleri ile 2009 yılından bugüne kadar toplam 12 bin çocuğun sünnet ettirdi. “İstedikleri zaman hastanelerimizde sünnet oluyorlar” Her yıl Esenlerde sünnet şöleni düzenlediklerini ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Her yıl ortalama olarak binin üzerinde çocuğumuzun sünnetini gerçekleştiriyoruz. Normalde yapılan sünnet etkinliklerinde böyle stantlar kurulup çocukların sünnet ettirildiği programlar yapılıyor. Biz ise en başından beridir böylesine ortamlarda çocuklarımızın sünnet ettirilmesini istemiyoruz. Biz yada kendi imkanı olan herhangi birisi kendi çocuğunu sünnet ettirmek için herhangi bir hastaneye gidip çocuğunu sünnet ettirebiliyorsa, bizde dedik ki hastaneler ile anlaşalım sünnet ettirilmesi gereken çocuklarımıza elbiselerini verelim onlarda gitmek istedikleri zaman hastanelerde sünnetlerini olsunlar. Bu gün yine bin tane çocuğumuzu sünnet kıyafetlerini veriyoruz onlarda istedikleri zaman hastanelerimizde sünnet oluyorlar” ifadelerini kullandı.
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