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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Esenler’de park halindeki araç alev alev yandı

Esenler’de park halindeki araç alev alev yandı

Aracın yanması

Kamera Cep Telefonu 

-İtfaiye ekipleri
-Genel detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Esenler’de park halinde bulunan bir aracın yanında bulunan bezler bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler otomobile de sıçrarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Esenler Üçyüzlü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece 03.00 sıralarında park halinde olan bir arabanın yanında bulunan bez parçaları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, arabaya da sıçradı. Araba alev alev yanmaya başladı.
Araba da patlama yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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