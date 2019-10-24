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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eşeğiyle uçurumdan düşen çoban, hayatını kaybetti

Eşeğiyle uçurumdan düşen çoban, hayatını kaybetti

Olay yerinden görüntüler

Hastane Jandarma Bild Gesi Avcılık 

-Cenazeye ulaşılması
-Genel ve detay

( TUNCELİ )- Eşeğinde telef olduğu olayda çobanın cansız bedeni düştüğü yerden çıkarılarak morga kaldırıldı TUNCELİ

- Tunceli'de kendisinden haber alınamayan çobanın eşeğiyle birlikte uçurumdan vadiye düşerek öldüğü ortaya çıktı. Çobanın cansız bedeni ekiplerin aramasıyla bulunurken, eşeğin de telef olduğu öğrenildi.Olay, bugün Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyü Kırdan deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çobanlık yapan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Reşit Özok’tan (42) sürü sahibi haber alamayınca durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kırdan deresi bölgesinde çalışmalara başlayan AFAD, jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları, çobanı uzun süre arama sonrasında derin vadisinde, yanında eşeğiyle birlikte ölü buldu. İlk belirlemelere göre çobanın uçurumdan eşeğiyle düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Çobanın cansız bedeni vadiden ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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