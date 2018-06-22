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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Eşeği selden kurtarmak için canlarını böyle tehlikeye attılar

Eşeği selden kurtarmak için canlarını böyle tehlikeye attılar

4 kişinin sel suları içinde eşeği tutması

Kışla Dere Yatağı 

-yol kenarında bulunan kepçe ve vatandaşlardan görüntü
-sel suları içinde bulunan 4 kişiye halat atılması
-Eşeğin halatla bağlanarak çıkarılması
-vatandaşların kurtarma sonrasında alkışlaması ve bağırması

( NİĞDE )- Eşeği kurtarma çalışmaları saniye saniye görüntülendi NİĞDE

- Niğde'nin Altunhisar İlçesine bağlı Keçikalesi Beldesinde 4 kişi canlarını hiçe sayarak, sele kapılan eşeği kurtardı. Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde etkili olan yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle dere yatağında otlayan bir eşek sulara kapıldı. Eşeğin çaresiz çırpınışlarını gören vatandaşlar kendi canlarını hiçe sayarak suya girdi. Yol kenarındaki kepçeye bağlanan halat yardımı ile akıntıya kapılan eşek sel sularından büyük uğraşlar sonrasında kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak eşeği sel sularından alıp çıkaran 4 kişiyi coşkuyla alkışladı. kurtarma çalışmaları ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.
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