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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Esed ve İranlı güçler, Suriye'nin güneyinde operasyon başlattı - DERA

Esed ve İranlı güçler, Suriye'nin güneyinde operasyon başlattı - DERA

- Hava bombardımanı yapılması - Vurulan yerlerden dumanların yükselmesi - Enkaz detaylarıEsed ve İranlı güçler, Suriye'nin güneyinde operasyon başlattı - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İranlı güçler, ABD'nin uyarılarına rağmen güneydeki Dera ilinde muhaliflere karşı saldırı başlattı - Dera Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilisi Amer Abadzeyd: - "Söz konusu saldırılarda 8 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı"İDLİB/DERA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi İranlı güçler, ülkenin güneyindeki Dera 'ya geniş çaplı operasyon başlattı.Esed rejimi ve İranlı güçler, Suriye'nin güneyinde, ABD'nin Rusya ile müzakere ederek ilan ettiği güvenli bölgeye saldırmaya başladı.
Rejim güçleri, Dera 'nın kuzey ve doğu kırsalını yoğun bombardımana tutuyor.AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Esed rejimi ve İranlı güçler, Dera 'nın Hara, Nahta, Büşra Harir, Dellafa, Miskiye ve Hirak bölgelerine saldırılar düzenliyor. Dera 'nın kuzey kırsalındaki Miske beldesi etrafında muhalifler ile Esed rejimi ve İranlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.Rejim güçlerinin saldırı başlattığı bölgelerde yaşayan binlerce kişinin Dera 'nın merkezine göç ettiği öğrenildi. Dera Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkilisi Amer Abadzeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 15 sivilin yaralandığını söyledi.

Astana anlaşmaları kapsamında geçen yıl mayıs ayında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilen Dera , iki ay sonra ABD ve Rus yönetimlerinin vardığı yeni anlaşmayla bir tür güvenli bölge ilan edilmişti.ABD ve İngiltere, Ürdün ordusuyla iş birliği içinde yakın zamana kadar sınır hattındaki muhaliflere sağladığı yardımları, Rusya ile yapılan anlaşmadan hemen sonra kesmişti. Dera 'ya yönelik rejim operasyonu konusunda Washington yönetimi, 27 Mayıs'ta rejimi uyarmış, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, rejimin saldırı hazırlıklarını endişeyle izlediklerini bildirmişti.Nauert, 14 Haziran'da uyarısını yineleyerek "ABD, rejimin, bu bölgedeki ateşkesi ihlal etmesi halinde gerekli önlemleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı. Dera ilinde muhaliflerin kontrolünde, iki ana havza bulunuyor. İki havza birbirine sınır boyunca dar bir koridorla bağlanıyor.Kent merkezi de kuzeyde Esed rejimi, güneyde Özgün Suriye Ordusu güçleri arasında ikiye bölünmüş durumda.

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