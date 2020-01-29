- Esad ve Rus uçakları İdlib'i vurdu: 5 ölü, 20 yaralı



- Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyünde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Kefrlatah köyüne hava saldırısı düzenledi.

Köyün pazarını hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi.



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