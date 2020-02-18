- Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 3 ölü

-Detay



( İDLİB ) İDLİB



- Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'ın kuzey kırsalındaki Termanin kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzey kırsalındaki Termanin kasabasına 3 hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.





loading...