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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı

- Esad rejimi İdlib'e saldırısı: 7 ölü, 17 yaralı

saldırı bölgesi

( İDLİB ) İDLİB

Gesi İdlib Rejim Saldırı 


- Esad rejimine bağlı güçlerinin İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalındaki bir kasabanın çarşısına düzenlediği saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Esad rejimine bağlı güçler İdlib'in batısındaki Cisr eş Şuğur kırsalında bulunan el-Canoudia kasabasında bir pazar yerine topçu saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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