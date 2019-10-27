- Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 çocuk öldü

- Suriye’de Beşar Esad rejiminin İdlib’e düzenlediği topçu saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 kadın da yaralandı. Esad rejimi, İdlib’e bağlı Al Janoudiyah kasabasına sabah saatlerinde topçu saldırısı gerçekleştirdi. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 1 kadın da yaralandı. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, aynı kasabaya bugün 7 topçu saldırısı daha yapıldığı belirtildi. Saldırılarda bir okulun da hedef alındığı ifade edildi.
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