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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Esad rejimi İdlib'de bir okulu vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

- Esad rejimi İdlib'de bir okulu vurdu: 6 ölü, 7 yaralı

okuldan detay

Hastane Öğretmen İdlib Rejim Saldırı 

-olay yeri

( İDLİB ) İDLİB

- Esad rejimi, İdlib'in güneydoğusundaki Sarmin beldesinde bir okula füze ile saldırdı. Saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Suriye'de Esad rejimi İdlib’in 15 kilometre güneydoğusunda yer alan Sarmin beldesindeki okula saldırdı. Füze ile gerçekleşen saldırı sonucu 5'i öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 6 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
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