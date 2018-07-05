Esad'ın ''Dönün'' çağrısına Suriyelilerden tepki

-Otobüsten inen Suriyeliler

-Yapılan röportajlar



( KİLİS ) KİLİS



- Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın dön çağrısına tepki gösteren Suriyeliler, dönmeleri durumunda Esad tarafından öldürüleceklerini ifade etti.

Ülkelerinde iç savaş ile kargaşadan kaçarak Türkiye’ye yerleşen Suriyeliler, Ramazan bayramını ülkelerinde geçirmek için gittikleri ülkelerinden dönmeye devam ediyorlar. Ramazan Bayramı için ülkesinde geçirmek için giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü devam ediyor. Dün akşam itibariyle 20 bin 780 Suriyeli Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Buradan Öncüpınar Sınır Kapısına gelen Suriyeliler, Göç İdare ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler daha sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor. Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor. Suriyelilerin gelişleri 31 Temmuz tarihine kadar edecek. Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın Suriyelilere vatanınıza dönün çağrısına Ramazan Bayramını ülkelerinde geçiren Suriyeliler, dönüşlerinde basın mensuplarının Esad yönetimin çağrısını sordu. Suriyeliler, Esad yönetiminin yalan söylediğini ifade ederek, “7 yıldır insanları öldürüyorlar. Esad yalan söylüyor. Ülkesine dönekleri ödürecekler, kesecekler, hapse atacaklar. Allah Esad’ın belasını versin, Esad Müslüman değil, Esad iyi bir insan olsa 7 yıl boyunca vatandaşlarını öldürmez?, çok insan öldürdü, Bebekleri katletti. Hale Esad vatandaşlarını öldürüyor. Biz değil herkes inanmıyor” diye konuştular. (MAD-Y)

