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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eş zamanlı operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

Eş zamanlı operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

Zanlıların adliyeye getirilişi

( BURSA ) BURSA

Tarım İlacı Adli Kontrol Suç Örgütü Dolandırıcılık Nitelik 


- Bursa merkezli, 9 ilde kaçak tarım ilacı operasyonu yapıldı. 35 adrese yapılan eş zamanlı baskında 20 kişi gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa ve çevre illerde son zamanlarda piyasaya sahte tarım ilacı satan ve sahte tarım ilacı üreten şahıslara yönelik, Bursa, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Manisa, Aydın, Muğla, İstanbul ve Balıkesir İllerinde suç örgütü kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen, 20 şüpheli şahsı yakalamaya yönelik geniş kapsamlı ve eşzamanlı 35 farklı adreste operasyon düzenlendi.
Olayla ilgili gözaltına alınan, 20 şüpheli şahısın karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 20 şüpheli şahıstan, 6'sı tutuklanırken, 9 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesine müteakip serbest bırakıldı.
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