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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurumlu sanatçıdan Barış Pınarı için özel beste

Erzurumlu sanatçıdan Barış Pınarı için özel beste

Fikret Şimşek’in bestelediği türkü

Sosyal Medya Şehit Cennet Sınır Güvenliği Irak 

-Fikret Şimşek’in açıklamaları

( ERZURUM -ÖZEL)- Dadaşlar Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, Barış Pınarı harekatına türküsüyle destek verdi ERZURUM

- Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek, Barış Pınarı harekatına türküsüyle destek verdi. Dada önce Afrin ve Zeytin Dalı operasyonlarında “Bir Gece Afrin’e gelebiliriz” türküsünü besteleyen ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran Dadaşlar Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, Barış Pınarı harikatı içinde “Vurun Aslanlarım Allah aşkına” adlı destanını besteledi. Sanatçı Şimşek, “Bizler Erzurumlu dadaşlar olarak kahraman Türk askerlerimize moral ve motivasyon olarak desteklemek. Fırat’ın doğusunda terör varlığının sınır güvenliğimizi tehdit etmesi amacıyla silahlı kuvvetlerimiz burada bir güvenlik koridoru oluşturmak istiyor. Milletimizin huzur ve güvenini sağlamak, aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için kahraman ordumuzun Barış Pınarı harekatını başarıyla sürdürmektedir. Allah vatan avladı kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.
Fikret Şimşek’in Barış Pınarı harekatı için bestelediği türkünün sözleri şöyle; “Cepheler den asker sesi geliyor, Asker hücum etmiş Telabyat’ı alıyor, Korkudan hainlerin ödü çatlıyor, Vurun aslanlarım Allah aşkına, Şehit olanımız cennet köşküne, Atın aslanlarım Allah aşkına, Şehit olanımız cennet köşküne, Suriye sınırında ateş gönlünde, Asker ilerliyor Bayrak elinde, Baş Komutan önde asker peşinde, Vurun aslanlarım Allah aşkına, Şehit olanımız cennet köşküne, Atın aslanlarım Allah aşkına, Şehit olanımız cennet köşküne, Baş Komutan der ki durmayın atın, Hainlerin sonu gelsin büsbütün, Bozulmuş düşmanlar kaçıyor tutun, Vurun aslanlarım Allah aşkına, Şehit olanımız cennet köşküne, Atın aslanlarım Allah aşkına, Şehit olanımız cennet köşküne.”
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