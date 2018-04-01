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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Erzurumlu sağlık görevlisi Afrin’de şehit düştü

Erzurumlu sağlık görevlisi Afrin’de şehit düştü

- Şehidin 2 adet fotoğrafı

( ERZURUM ) - ERZURUM

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Sağlık Personeli Sağlık Görevlisi 


- Erzurumlu sağlık görevlisi Burak Tatar, Afrin’de askeri aracın mayına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düştü. Patlamada 3 asker de yaralandı. ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Erzurum’dan geçici görevle Afrin’e giden UMKE paramedik sağlık personeli Burak Tatar, bugün saat 17.25 sıralarında Kestele Hidirya bölgesinde askeri aracın mayına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düştü. Şehit Tatar’ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Güzelova (Tufanç) Mahallesinde defnedilecek. (AA-AA)
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