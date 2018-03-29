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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Eyüpsultan'da anıldı

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Eyüpsultan'da anıldı

Sergiden görüntü

Edebiyat Allah Tasavvuf Basın Mensupları 

-Belkıs İbrahim Hakkıoğlu röp.
-Programdan genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Alim ve mutasavvıf olan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. 18. asır Osmanlı İmparatorluğu'nun bilim, kültür, tasavvuf ve edebiyat tarihinde çok önemli bir yeri olan büyük âlim ve mutasavvıf Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği özel bir program ile anıldı. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Erzurumlu İbrahim Hakkı anmasına 6. kuşak torunu Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül, sanatçı Veli Karataş ve sevenleri katıldı.
"İnşallah kıymetini bilir ve hazine olarak gelecek nesillere devrederiz" Söyleşi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Erzurumlu İbrahim Hakkı ile ilgili duygularını dile getirdi. Zamanın ilerisinde bir alim olduğunu ifade eden Belkıs İbrahimhakkıoğlu, "Ben İbrahim Hakkıoğlu hazretlerinin 6. kuşak torunlarındanım. İbrahim Hakkı hazretleri hem büyük bir mutasavvıf hem büyük bir alim. O bakımdan çok kanatlı diye tabir edilen bilge insanlardan. Eserleri kendi zamanını aşan eserler. Onlar incelendiği zaman çok ileriye ait, orijinal söyleyişleri var. Böyle bir vesileyle bu değerlerimizin çok yönlü tanıtılması, gelecek nesillere taşınması bakımından çok önemli. İnşallah kıymetini bilir ve bir hazine olarak da gelecek nesillere devrederiz" dedi.
Konuşmaların ardından İbrahim Hakkı'nın torunu Belkıs İbrahimhakkıoğlu ve sanatçı Veli Karataş bir söyleşi gerçekleştirdi. Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Tefvizname eseri ile dini ve tasavvufi bir gelenek içinde bilim ve kültüre hizmet etmiş olan Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın hayatı, eserleri ve hakkında bilinmeyenleriyle ilgili sunum yaptı ve sorulara yanıt verdi. Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'ndeki anma programında sergi de düzenlendi.
Bu sergide, İbrahim Hakkı'nın Tefvizname adlı eserinden sözleri, sanatçı Veli Karataş'ın Kaligrafi ve Ebru Sanatı ile harmanlandı. Aynı zamanda sanatçı Ubeydullah Sezikli tarafından Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın eserlerinden oluşan bir musiki dinletisi sundu.
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