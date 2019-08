Erzurum Valisi Okay Memiş Çoruh’ta rafting yaptı

-Vali Okay Memiş ile raftan botunda röportaj

-Valinin rafting yapması

-Meryem ana kilisesini ziyaret

-Vali Memiş’in açıklamaları



( ERZURUM )- Vali Memiş: “Erzurum’un doğasını Türkiye’ye tanıtmak İstiyoruz” ERZURUM



- Erzurum’un İspir İlçesi Devedağı’nda doğa yürüyüşü ve bisiklet binen Vali Okay Memiş Pazaryolu’nda 17 Kilometre rafting yaptı. Amaçlarının Erzurum’un doğasını Türkiye’ye tanıtmak olduğunu söyleyen Vali Memiş, doğa severleri kente davet etti. Kış turizminde Türkiye’nin gözbebeği konumunda olan Erzurum’un doğa turizminde de hak ettiği yere ulaşması için yoğun mesai harcayan Vali Memiş, yaptığı sporlarla farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Tortum Gölü’nde Kano kullanan Vali Memiş, bugün ise Çoruh Nehri’nde 17 kilometre rafting yaptı. Güne, Tortum ilçesi Pehlivanlı Mahallesi’nde bulunan Meryem Ana Kilise’sini ziyaret ederek başlayan Vali Memiş, kilisenin restorasyonu ilgili bir takım çalışmalar yapacaklarını bildirdi. Kilisenin genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Vali Memiş, yapacakları çalışmalarla daha güzel bir görünüme kavuşturacaklarını ifade etti.

“Doğa Sporları Festivali yapmayı düşünüyoruz” Kilisenin bulunduğu alanın envai çeşit meyve ve sebzenin yetiştiği bir eko turizm vadisi olduğunu kaydeden Vali Memiş, şu ifadeleri kullandı: “Meryem Ana Kilisesi yöresel tabiri ile ‘Haholi‘ tıpkı Öşvank Kilisesi gibi neredeyse aynı tarihlerde yapılmış ve günümüze sağlam bir şekilde ulaşmış. Bin yılı aşkın bir süre burada dimdik ayakta duran kilise muhteşem bir coğrafyada bulunuyor. Doğal güzelliği de bozulmamış olan vadinin alt yapısı ve yolları da gayet iyi durumda. Önümüzdeki yıl Erzurum’da uluslararası düzeyde ‘Doğa Sporları Festivali’ yapmayı düşünüyoruz. Erzurum Merkez, Tortum ve Uzundere ilçelerini de kapsayacak şekilde. İlerleyen zamanda kamuoyu ile paylaşacağız.” Vali Memiş açıklamasının ardından İspir İlçesi Devedağı’na geçti. Burada bisiklet binen ve beraberindekilerle birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştiren Vali Memiş’in son durağı ise Pazaryolu’ndaki rafting alanı oldu. Çoruh Nehrin’de yaklaşık 35 kilometrelik bir rafting alanı oluşturduklarını belirten Vali Memiş, amaçlarının Erzurum’un doğasını Türkiye’ye tanıtmak olduğunu söyledi.



“Turist ağırlayabileceğimiz alanlar yapmanın gayreti içerisindeyiz” Çoruh Nehri’nin Türkiye'nin debisi en yüksek olan nehirlerinden biri olduğunun altını çizen Vali Memiş, böylesi önemli bir akarsuyun Erzurum sınırları içinden geçmesinin kendileri için avantaj olduğuna dikkat çekti. Vali Okay Memiş, şöyle devam etti: “Erzurum, önemli tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran muhteşem bir coğrafyada bulunuyor. Biz de elimizden geldiğince bu güzellikleri insanlarımıza göstermeye çalışıyoruz. Ayrıca yeni yaptığımız projelerle buraları daha fazla turist ağırlayabileceğimiz alanlar yapmanın gayreti içerisindeyiz. İlimiz sadece doğasıyla değil Cağ Kebabı, İspir Fasülye’si, Kadayıf Dolması, dutu, dut pestili, kömesi ve diğer yöremize ait lezzetlerle gelen misafirlerimizi cezbedecek. Ayrıca önümüzdeki günlerde İspir ve Pazaryolu ilçelerimizin bir başka güzellikleri olan Yedi Göller’i ve tarihi konaklarını da gezeceğiz. Bizim bu gezilerdeki amacımız doğa sporlarıyla ilgili bir takım şirketlerin ve firmaların şehrimizde yaygınlaşmasını sağlamak. Biz yönetim olarak farkındalık oluşturuyoruz. Özel teşebbüslerden de burada turizmi geliştirerek, insanların faydalanmasını sağlamasını bekliyoruz.”