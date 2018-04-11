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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzurum polisinden insan tacirlerine şafak baskını

Erzurum polisinden insan tacirlerine şafak baskını

Operasyondan görüntüler

Şafak Baskını Kaçak Göçmen Çevik Kuvvet İnsan Tacirleri Şafak Operasyonu 

-Koçbaşıyla kapıların kırılması
-Zanlıların kıskıvrak yakalanmaları
-Detay ve genel görüntüler
-Ele geçirilen tabancalar
-Operasyonun drone görüntüleri

( ERZURUM )- 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda insan taciri ve kaçak göçmen yakalandı ERZURUM

- Erzurum’da 100 polisin katılımıyla 12 adrese düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda çok sayıda insan taciri ve kaçak göçmen yakalandı. Erzurum polisi bugün saat 05. 30 sıralarında insan tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.
Özel Harekat, TEM, KOM, asayiş ve çevik kuvvet polislerinin katılımıyla gerçekleşen operasyonda önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Koçbaşıyla kapılar kırılarak içeri girildi ve çok sayıda insan taciri ile kaçak göçmen kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 10’a yakın da tabanca ele geçirildi. Yakalanan zanlılar gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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