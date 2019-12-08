Erzurum kent meydanın Off-Road coşkusu

- Araçların arkasından lastik botlarla kayan vatandaşlar

- Vali Okay Memiş’in lastik botla kayması

- Valinin açıklamaları

- Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü Lokman Toptaş konuşması

- Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil

- Araçların gösterisi



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzurum Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü, Erzurum Kent Meydanında kurdukları parkurda vatandaşlara kış sporlarını tanıttı. Kış turizmine katkıda sağlamak için çeşitli etkinlikler yapan Erzurum Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü, maceraseverlere kış sporlarını tanıttı. Sporları uygulamalı olarak gösteren ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan kulüp, kurmuş oldukları platformla vatandaşların, adrenalin yaşamasına da fırsat sundu. Havuzbaşı kent meydanında, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de desteği ile kurulan tanıtım platformunda, Motorlu kış sporlarını deneyimleyenler arasında Erzurum Valisi Okay Memiş de vardı. Dünya Snowboard Şampiyonası Erzurum’da Vali Okay Memiş, “Çocukluğumuzda leğenlerle karın üzerinde kayardık, aracın arkasına halatla bağlanan lastik mevzusunu da ona benzettim” şeklinde konuştu.

Vali Memiş, “Bu sporların deneyimlenmesini gençlere tavsiye ediyorum. Biz kış turizmine hazırız. Palandöken dağındaki pistleri yeniledik ve Ejder 3200 pistini faaliyete açtık. Pistlerimizi ve otel sayılarımızı arttırıyoruz. Herkesi kış turizmini yaşama davet ediyorum” diyerek, Dünya Snowboard Şampiyonasının Erzurum’da yapılmasını planladıklarını ve hazırlıklarının bu yönde tamamlandığının müjdesini verdi. Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü Lokman Toptaş, “Motorlu kış sporlarını tanıtmak amacıyla Off-road kulübü olarak yılda 10 bine yakın turist ağırlamaktayız. Hedefimiz, 10 bin olan turist sayımızı 20 bine çıkarıp, Erzurum’un 1 milyon turist hedefine katkıda bulunmak, bunun için kent meydanında etkinliğimizi gerçekleştirdik” sözlerini kaydetti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise, “Karda off-road, karda safari ile Erzurum yeni tanışıyor. Erzurumluların bu spora ilgisi çok fazla oldu. 7’den 70’e herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum” dedi.





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