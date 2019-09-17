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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Erzurum’da Tarla Günü Şenlikleri düzenlendi

Erzurum’da Tarla Günü Şenlikleri düzenlendi

Buzağılardan ve şenliklerden detaylar

Organik Tarım Güzellik Yarışması Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Koyun Kırkma 

-Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali'nin açıklamaları
-Genel görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Aşkale ilçesinde düzenlenen Tarla Günü Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte en çok ilgiyi ise güzellik yarışmasına katılan buzağılar gördü.Aşkale ilçesi Çayköy Mahallesi'nde düzenlenen programda sliaj yapımı, yonca biçimi, taş toplama işlemi, katı gübre dağıtımı makinası tanıtımı, drone ile haritalama, buzağı güzellik yarışması, koyun kırkma yarışması, atlı okçuluk ve cirit gösterisi yapıldı. Programa Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, DAP Bölge Başkanı Adnan Demir, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşan Vali Okay Memiş, valilik olarak tarıma daha fazla önem verdiklerini ifade ederek, ”Göreve geldikten sonra yaklaşık 1 yıl boyunca güzel hizmetlere vesile olduk. Benim bu hizmetleri yapmamda bana en büyük yol gösterici kişi Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve onun gösterdiği rehberlik sayesinde tabi ki ilgili kurumlarımız il müdürümüz DAP idaresi KUDAKA ile hep istişarede ederek bütçemizi ona göre ayarladık. İstişare neticesinde bakın göreve başladığımız büyükbaş hayvan varlığı 730 bindi. Şu anda 830 bin. 10 - 11 ayda 100 bin artışımız var. Hedefimiz 1 milyondu, Allah’ın izniyle hedefimize doğru emin adımlarla gidiyoruz. 440 ton yem bitkisi tohumu desteği sağladık valilik bütçesiyle. Yine Büyükşehir Belediyemizin, akademisyenlerimizin, DAP idaresinin, Kalkınma Ajansının, İl Müdürlüğümüzün teknik elemanlarının destekleri ile. Tabi ki Erzurum milletvekillerimizin çok büyük destekleri var. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yine bu destekleri, doğrudan vatandaşa yapmak suretiyle hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bütün bunların haricinde daha çok hizmetlerimiz olacak. Daphan Ovası 1700-1800 rakımda muhteşem bir ova. Müthiş bereketli bir ova. Buradaki eksiklikler ide en kısa zamanda gidermek için gerekli çalışmaları başlatacağız. Bütün eksiklikler hep beraber iyi niyetle çözmek istiyoruz ve çözeceğimize inanıyoruz. Ben şu danaları yetiştiren çiftçinin bir sanatçı olduğuna inanırım. Bir ressam nasıl bir sanatçıysa, bir müzisyen nasıl sanatçıysa şu danaları besleyen, şu topraktan tarladan iyi verim alan çiftçide benim gözümde sanatçıdır” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Bizim bölgemiz tarım ve hayvancılık bölgesi. Şehrimiz organik tarıma ve hayvancılığa oldukça uygun. Biz çiftçilerimize destek vermek zorundayız. Devlet çiftçilerimizin her zaman yanında. Bizler elimizden gelen desteği sizlere her zaman vereceğiz” şeklinde konuştu.
Aşkale’de düzenlenen şenlikler Eylül ayının sonuna kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
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