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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum’da şüpheli ölüm

Erzurum’da şüpheli ölüm

- Olay yerinde görüntüler

Şüpheli Ölüm Adli Tıp Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-- Polis ekipleri ve yakınları
-- Yakınlarının konuşması
-- Ambulans, sağlık ekipleri, cesedi adli tıp kurumuna götürülmesi

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurum’da 2 çocuk babası evinde iple asılı halde bulundu. Olay, Erzurum’un Terminal Mahallesi Yeni Aydınkent Apartmanının üçüncü katında sabah saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 çocuk babası H.Y., eşi tarafından sabah ipte asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden H.Y.’nin cesedi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polise ifade veren H.Y.’nin yakınları, “2 yıl önce emekli olmuştu. Hiçbir sorunu yoktu. Akşam saat 03. 00’a kadar oturduk. Daha sonra o uyumak için odasına gitti. Sabah eşinin bağırması üzerine uyandık. İple kendini asmış olarak gördük” diye konuştular.
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