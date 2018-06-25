Erzurum’da sel suları köprüyü yıktı

-- Ulaşıma kapanan yol

-- Oy çuvallarıyla yolda mahsur kalan görevliler

-- Detay ve genel görüntüler



( ERZURUM -HD) ERZURUM



- Erzurum'un Oltu ilçesinde, sel suları nedeniyle köprü yıkıldı. Erzurum-Artvin karayolu trafiğe kapanırken onlarca araç yolda mahsur kaldı. Oltu’da sağanak yağış sele dönüştü. Bazı derelerin taştığı Oltu’da sel suları İriağaç mahallesindeki köprüyü ve dere istinat duvarını yıktı. Erzurum'un Oltu ilçesi ile Artvin karayolu trafiği ulaşıma kapandı. Kaledibi ve Sağlıcak mahallerinden gelen sel suları da yine trafiğin kapanmasına neden oldu. Birçok vatandaş araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Jandarma, yıkılan köprüye giden yolun her iki tarafında önlem alarak araç geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinde yola prefabrik büzeler döşeyerek geçiş verecek. Olur ilçesinden ve Oltu Ayvalı mahallesinden gelen 5 sandık ve görevlisi de yolda kaldılar. Sandık görevlileri Tortum şelalesinden dolanarak Oltu ilçesine ulaşabildi.

