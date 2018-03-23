Erzurum'da sadece 75 günde yakalanan kaçak sayısı 2017 yılını geçti
1 - Mültecilerin il girişi2 - Şehirler arası yollarda yürüyüşleri (Drone)3 - İl sınırında polis ekiplerince toplanması4 - Detaylar5 - Geri gönderme merkezine getirilmeleri7 - Detaylar8 - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ile röportaj - Geçen yılın tamamında 5 bin kaçak göçmen yakalanan Erzurum 'da bu yılın ilk 75 gününde bu sayı 7 bine ulaştı - Vali Azizoğlu: - "Bu durum göç idaresinin normal işleyişinin üstünde bir iş yükünü meydana getirdi. Bunun dışında da büyük bir kaynak ihtiyacı ortaya çıktı"ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Geçen yılın tamamında 5 bin göçmen kaçak göçmen yakalanan Erzurum 'da 2018'in ilk 75 gününde bu sayı 7 bine ulaştı.Ülkelerindeki çeşitli sorunlar nedeniyle İran sınırındaki Ağrı ve Iğdır üzerinden yasa dışı yollarla yurda giriş yapan birçok yabancı uyruklu, Türkiye'nin farklı kentleri ile Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyor.Yüklü miktarda para karşılığında umuda yolculuk yapmaya çalışan kaçak göçmenler, insan tacirlerince çoğu zaman gitmek istedikleri yerlere götürülmeden taşındıkları kamyon kasası, otobüs, minibüs ve otomobillerden indirilerek Doğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde otoyol kenarlarına bırakılıyor.Ulaşmak istedikleri kentin yakınında olduklarına inandırılan ve otoyol kenarlarında veya dağlık arazilerde ölüm riskine karşı yüzlerce kilometre yürüyen kaçak göçmenlerin bir bölümü Iğdır, Ağrı, Kars'ta güvenlik güçlerine yakalanıyor.Bu kentlerden geçmeyi başaran diğer yabancı uyruklular ise zaman zaman bir ayı bulan yolculuklarının ardından Erzurum ve Erzincan'da güvenlik güçlenince yakalanıyor. - 75 günde yakalanan kaçak göçmen sayısı geçen yılı geçti Erzurum 'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri de yasa dışı geçişin önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Ekipler, özellikle son 75 gün içinde yapılan uygulama, kontrol ve aramalarda yasal olmayan yollardan yurda giriş yaptığını belirledikleri Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Bangladeş, Hindistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen kaçak göçmenleri yakaladı.Geçen yıl yakalanan ve sınır dışı edilen 5 bin 8 kişinin kayıt işlemlerinin yapıldığı Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne güvenlik güçlerince teslim edilen kaçak göçmen sayısı 2018'in ilk 75 gününde 7 bine ulaştı.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesindeki 22 geri gönderme merkezinden en büyüğü olan ve her türlü imkanın sağlandığı Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezinde bu nedenle büyük bir yoğunluk yaşanıyor.Türkiye'nin bazı kentleri ile Avrupa'nın farklı ülkelerine gitmek için yola çıktıktan sonra oldukça sağlıksız koşullarda kalan yabancı uyrukluların büyük bölümü çeşitli hastalıklara yakalanıyor.Yakalandıktan sonra sağlık kuruluşlarında uzmanlar gözetiminde sağlık taramasından geçirilen kaçak göçmenler, Aşkale Geri Gönderme Merkezinde oluşturulan bölümde de sağlık taramasından geçirilip tedavi ediliyor.Kaçak göçmenler, güvenlik birimleri ile bu merkezde yapılan işlemlerin ardından sınır dışı ediliyor. - "Bu yönetilebilecek sayının çok üzerinde" Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının ilk gününden itibaren yakalanarak bu merkeze getirilen yabancı uyruklu sayısında ciddi artış olduğunu belirtti. Bu durumun normal bir göç ilişkisinin ötesinde olduğunu, sanki insanların yurtlarından koparak ülke sınırından girmeye başladığını anlatan Azizoğlu, "Bu durum Göç İdaresinin normal işleyişinin üstünde bir iş yükünü meydana getirdi. Bunun dışında da büyük bir kaynak ihtiyacı ortaya çıktı. 2017 yılında 5 binin üzerinde göçmen yakalandı. Bu rakam yılın ilk 75 gününde geçen yılın tamamını geçti. Göçmenler, sınırlarımızdan sanki bir ilden diğer ile gider gibi İran üzerinden geçiyor. Bu yönetilebilecek sayının çok üzerinde." dedi. Azizoğlu, yakalananların kimliklerinin belirlenmesiyle ilgili parmak izi kayıtları ve bütün tedbirlerin alındığını anlatarak, şöyle devam etti:"Göçmen kaçakçılığı sorununu artık bölgemizin ve ülkemizin bir güvenlik meselesi olarak ele alıp buna göre tedbir almak durumundayız. Bu, sadece basit zabıta tedbirleriyle aşılabilecek boyutu çoktan aştı. Van, Ağrı, Kars ve Iğdır'daki hudutlarımızda çok ciddi tedbir almak zorundayız. Son günlerdeki toplantılarımızda da birinci gündem maddemiz bu. İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığımıza da tespitlerimizi aktarıyoruz."Kaçak göçmenler arasında çeşitli hastalıkları bulunanlar olduğuna işaret eden Azizoğlu, bu kişiler için geri gönderme merkezinde özel bir bölüm oluşturulduğunu sözlerine ekledi.