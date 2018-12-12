Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor - ERZURUM Video
- Şehir merkezinde kar yağışının ardından Atatürk Heykelinin beyza bürünmesi - Belediye ekiplerinin kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapması - Kar topu oynayan çocuklar Erzurum 'da kar yağışı etkili oluyorERZURUM (AA) - Erzurum 'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.Öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini azalttı, gece saatlerinde yeniden yoğunlaştı.Sokaklara çıkan çocuklar kar topu savaşı yaparak eğlendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı. Kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.