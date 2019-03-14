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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erzurum’da kar yağışı

Erzurum’da kar yağışı

Kar yağışından görüntü

Kar Yağışı 

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( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen karın Erzurum’u terk etmediğini söyleyen Erzurumlular, “Erzurum’da Mart ayında hala kar yağıyor. Erzurum için bereket. Ne zaman kış biter ne zaman yaz gelir Erzurum’a bilinmez. Kış Erzurum’a, Erzurum’da kışa yakışıyor” dediler. Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.
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