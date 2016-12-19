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19 Aralık 2016 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum’da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü (-33)

Erzurum’da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü (-33)

Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Doğu Anadolu Bölgesi adeta buz kesti. Gece eksi 33 derece soğuk havanın yaşandığı Erzurum ' da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

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Aşırı soğukların etkili olduğu Doğu ' da günlük yaşam felç oldu. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 33 derece ile Erzurum ve Kars ' ta yaşandı. Ağaçların kırağı, şadırvan ve yolların buz tuttuğu bölgede, vatandaşlar şiddetli soğuğa karşı araçlarını battaniye ya da naylonla örterek korudu.

Erzurum'da özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer iki metreye kadar düştü.

Erzurum ' da soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu bazı vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti. Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak yere düştüğü gözlendi.
Öte yandan belediye ekipleri ise gece boyu kar ve buzla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
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