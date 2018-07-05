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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erzurum'da eski hastane binasında yangın

Erzurum'da eski hastane binasında yangın

- - Yangının çıktığı binadan görüntü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Kullanılmayan hastane binasında çıkan yangın hasara neden olduERZURUM (AA) - Erzurum 'da, eski bir hastane binasında çıkan yangında hasar oluştu.Merkez Palandöken ilçesindeki kullanılmayan Aziziye Araştırma Hastanesi hizmet binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Atıl durumdaki hastane binasından çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi ve polis ekibi sevk edildi.Binaya gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanılığına bağlı itfaiye görevlileri, 5 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangını büyümeden söndürdü.Yapıda hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Polis Hastane İtfaiye Aracı Nadan Yangına Müdahale 

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