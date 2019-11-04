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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erzurum-Ağrı kara yolu iki tırın çarpışması sonucu bir süre ulaşıma kapandı - AĞRI

Erzurum-Ağrı kara yolu iki tırın çarpışması sonucu bir süre ulaşıma kapandı - AĞRI

- Olay yeri - Kaza yapan tırlar - Araçların geçişiErzurum - Ağrı kara yolu iki tırın çarpışması sonucu bir süre ulaşıma kapandıAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Eleşkirt ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu E - 80 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.Alınan bilgiye göre, Erzurum'dan Ağrı 'ya giden ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 21 GK 294 plakalı tır ile 63 PT 268 plakalı tır Esentepe Mahallesi üst geçidi mevkisinde çarpıştı.Yaralananın olmadığı kaza sonucu E - 80 kara yolu bir süre trafiğe kapandı.Yolun kapanması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.Ekiplerin çalışması sonucu kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.

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