Erzincan tulum peynirinde kriz büyüyor

-Soğuk hava deposunda satışa hazır peynirlerden görüntüler

-Esnaf Şefik Özdemir’in açıklamaları

-Esnaf Süleyman Can’ın açıklamaları

-Tulum peyniri esnafının gerçek tulum peyniri ile sahte tulum peyniri arasında farkları anlattığı görüntüler



( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN



- Erzincan’da tulum peyniri üreticileri son zamanlarda piyasada dolaşan çökelekli ve nişastalı ürünler nedeniyle zor günler geçiriyor. Erzincan’ın dünyaya açılan markası tulum peyniri istismarcılar nedeniyle zor günlerini yaşıyor. Piyasada dolaşan çökelekli, nişastalı, katkı maddeli ve farklı illerden getirilen çanta peynirler üreticilerin işlerinin kötüye gitmesine neden oluyor. Konu ile ilgili konuşan tulum peyniri esnafı, yetkililerin bu konuda gerekli tedbirleri almadıklarını savunarak, Erzincan’ın tulum peyniri kapasitesinin en fazla 7 bin ton iken piyasada 45 Bin ton peynir dolaştığını söylediler. Konu ile ilgili konuşan tulum peyniri satıcısı Şefik Özdemir; “Erzincan Tulum peyniri Erzincan’ın dünyaya açılan markasıdır. Dünyaya mal olmuş patentli bir üründür. Tulum peynirimizin hala piyasada nişastalı ürünlerle çökelekli ürünlerle karıştırıp tulum peyniri olarak satan düzenbazlar bulunmaktadır. Yetkililerden, tarım il müdürlüğümüzden ricamız bu tür insanların tespit edilip denetlenmesidir. Dünyaya açılan tulum peynirimizin zedelenmemesini istiyoruz.” Dedi. Diğer bir peynirci esnafı olan Süleyman Can ise açıklamasında, sahte peynir nedeniyle işlerinin kötüye gittiğini, gerekli tedbirlerin ise bir an önce alınması gerektiğini söyledi.



Can açıklamasında piyasada 6 bin ton olması gereken tulum peynirinin 45 bin ton olmasının yetersiz denetimden kaynaklandığı belirterek şunları söyledi; “Tulum peynirlerine son günlerde nişasta ekleniyor ve nişasta peynirlerde bir beyazlık yaptığı için ve de maliyeti düşük olduğu için peynir ürünümüze katılıyor. Biz bu tür sorunları istemiyoruz. Çünkü bu şekilde tulum peynirimizin doğallığı ve organikliği bozuluyor, kalitesi de düştüğü için tulum peynirinde vatandaşın algısı değişiyor ve hile olduğu düşünülüyor. Biz de bu nedenle vatandaş ile satış problemi yaşıyoruz. Bu yönde tarım il müdürlüğümüzün gerekli çalışmaları yapmasını ve duruma el atmasını istiyoruz. Bunun dışında tulum peynirine çökelek karıştırılıyor, dışarıdan getirilen çanta peynirler karıştırılıyor, bunlar az maliyetli olduğu için bazıları tarafından şehre sokuluyor ve tulum peynirimizin kalitesini düşürüyor. Tulum peyniri işini yapmayan dışarıdan ürün getiren insanlar peynirin maliyetini düşürdüğü zaman bizim elimizdeki hakiki ürün de değersizleşiyor. Bizler bu durumu istemiyoruz. Erzincan’da çıkan tulum peyniri kapasitesi 6 Bin ton iken piyasada çıkan 45 bin ton civarında. Durum böyle olunca bizler gerçek üreticiler tulum peynirimizi satmakta zorlanıyoruz. Tulum peynirine katkı maddesi koyarak veya çökelek ile karıştırarak satanlar nedeniyle algı ve parasal olarak bizim de peynirimizin maliyetinin düşmesine neden oluyor. Ve üründen istediğimiz geliri elde edemiyoruz. Deri ürünleri biraz daha kuru olur, daha sarımsı olur. Hava alması durumunda sararma meydana gelir, ama nişasta kullanılan ürünler tamamen beyaz olur hava alması durumunda renginde değişim olmaz. Gerçek tulum peynirini kazındığı zaman dağılır birbirinden çözülür bulgur bulgur olur. Sofraya konduğu zaman gerçeğini ayrıt etmek oldukça kolay olur. Bidon ambalajına konmuş ürünler deriye nazaran biraz daha beyaz olur, yumuşaklık konusunda deri peynirinden biraz daha yumuşak olur. Nişastalı veya hileli ürün açıldıktan sonra hava ile temas edince hiçbir renk değişimine uğramaz.”