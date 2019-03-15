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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

- - Yaralı şahsın hastaneye getirilişi - Tercan ilçesindeki köyde, bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı araçtaki muhtar öldü, yanındaki kişi yaralandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Tercan ilçesindeki köyde, bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı araçtaki muhtar hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.Mercan beldesine bağlı Üçpınar köyünden aracıyla belde merkezine gitmek isteyen köy muhtarı Behsat Çakmak ve yanındaki kişiye, köy yolunda henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi.
Kontrolden çıkan aracın da devrildiği saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çakmak ve yanındaki kişi, Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu kişilerden Üçpınar köyü muhtar adayı da olan Çakmak, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayda ağır yaralanan diğer kişi de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Güvenlik güçleri, kaçan saldırganı yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Hastane Köy Muhtarı Saldırı Trol 

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