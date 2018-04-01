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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Erzincan'da otomobil şarampole devridi

Erzincan'da otomobil şarampole devridi

- Kaza yerinden genel ve detay görüntü - Jandarma ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.İran uyruklu Seyedmohammad Mousavı'nın (34) kullandığı 38 E 54210 plakalı otomobil, Erzincan - Sivas karayolunun Sakaltutan geçidi Heybeli köyü mevkisinde, yaklaşık 50 metrelik şarampole devrildi.Kazada, sürücü Mousavı ile araçtaki İran uyruklu Ali Mohammadı (27), Fehineh Nasırı (35) ve Mohammed Hasan Abadı (36) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekibi tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İran 

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