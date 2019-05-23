Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı

- Erzincan 'da otomobil bariyere çarptı - Erzincan - Sivas kara yolu Heybeli Köyü mevkisindeki bariyer yeri - Kurtarma çalışmasından detay - Yaralının araç içerisinden çıkarılması - Yaralının ambulansa alınması Erzincan 'da otomobil bariyere çarptı - Erzincan - Sivas kara yolunda bariyere çarpan araçta sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da bariyere çarpan aracın sürücüsü, ağır yaralandı. Erzincan - Sivas kara yolu Heybeli Köyü mevkisinde 63 yaşındaki Nusret Sever'in kullandığı 06 D 1166 plakalı otomobil, karşı şeritteki bariyere çarptı.Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Sever'i, AFAD ve itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkardı.Ağır yaralanan Sever, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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