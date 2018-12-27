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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan’da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Erzincan’da kar ulaşımda aksamalara neden oldu

Yoğun kar yağışı olan karayolundan görüntü

Kar Fırtınası Karya Kar Yağışı 

-Yol kenarında kara saplanmış aracın görüntüsü
-Trafik ekiplerinden görüntü
-Yol kenarında bekleyen tırlardan görüntüsü

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Soğuk hava dalgası ve kar yağışı yurt genelinde etkisini gösterirken Erzincan-Sivas karayolu kar fırtınası sonucu kapandı. Erzincan'da etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ Geçidi mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi. Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise sürücülerinden kar ve tipi etkisini kaybedinceye ve yol yeniden ulaşıma açılıncaya kadar beklemelerini istedi.
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