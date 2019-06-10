- Erzincan’da çobanın üzerine yıldırım düştü: 1 ölü



- Erzincan’ın Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde bir çoban, hayvan otlattığı sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu öldü. Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Koçyatağı köyünde bir çoban, koyun sürüsünü otlatmak için gittiği arazide üzerine yıldırım düşmesi sonucu sonucu hayatını kaybetti. Çobanın bulunduğu yere sevk edilen arama - kurtarma ve sağlık ekipleri vücudunda yanıklar bulunan çobanın hayatını kaybettiğini belirledi. (AA-AA-Y)

